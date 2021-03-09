Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
09.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:14
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Hodul Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Hodul Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hodul'da bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının yarın saat 11.00'de yürürlüğe gireceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan