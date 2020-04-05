Balıkesir'de aynı bankta oturanlara "sosyal mesafe" cezası uygulandı Balıkesir'de polis ekipleri, aynı bankta oturan 4 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Balıkesir'de polis ekipleri, aynı bankta oturan 4 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı park ve benzeri yerlerde "sosyal mesafe" denetimi yaptı.

Ekipler, Burhaniye Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda aynı bankta yan yana oturan C.K, A.K, Z.T. ve F.K'ye "Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 392'şer lira ceza kesti.

Kentte denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA