Balıkesir'de 9 bin litre etil alkol ele geçirildi
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Balıkesir'de 9 bin litre etil alkol ele geçirildi

21.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:28
Balıkesir'de 9 bin litre etil alkol ele geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 9 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 9 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Kentteki İ.S'ye ait iş yerinde kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte içki imalatında kullanılacağı tahmin edilen 9 bin litre etil alkol ile 1 kilo 440 gram tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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