Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Manyas İlçelerinde 25.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 11 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı