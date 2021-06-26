Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Manyas İlçelerinde 25.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 11 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Şevval Şahin Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 12:21:14. #1.16#

title