Balıkesir'de 800 litre sahte içki ele geçirildi
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Balıkesir'de 800 litre sahte içki ele geçirildi

09.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:52
Balıkesir'de 800 litre sahte içki ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Emreköy Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretilip satıldığına yönelik bilgi aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, sahte içki ürettikleri tespit ettikleri H.S. ve T.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 800 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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