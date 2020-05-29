Balıkesir'de 74 gün sonra cuma namazı kılındı
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Balıkesir'de 74 gün sonra cuma namazı kılındı

Balıkesir'de 74 gün sonra cuma namazı kılındıKORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında kapanan camilerin ibadete açılmasıyla Balıkesir'in Burhaniye ve Savaştepe ilçelerinde vatandaşlar 74 gün sonra cuma namazı kıldı.

29.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:04

Balıkesir'de 74 gün sonra cuma namazı kılındı

KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında kapanan camilerin ibadete açılmasıyla Balıkesir'in Burhaniye ve Savaştepe ilçelerinde vatandaşlar 74 gün sonra cuma namazı kıldı.

Burhaniye'nin Ören Camiinde bir araya gelen vatandaşlar, avlu girişinde ellerini dezenfekte etti. Yanlarında getirdikleri seccadeleri, cami avlusuna serdi. İmam Kadir Özdemir'in tarihi meşe ağacının altında okuduğu hutbenin ardından cuma namazı kılındı. Cemaate teşekkür eden imam Özdemir, bundan sonra cuma namazlarının yanı sıra, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınacağını belirterek, Cuma'da cemaatimizle buluştuk. Huzur içinde sosyal mesafeye uyarak namazımızı kıldık. Biz cemaatimizden memnunuz. Camimizi doldurdular. Allah bizi doğruluk ve dürüstlükten ayırmasın. Sağlık ve sıhhat içinde namazlarımızı eda edelim dedi.

Savaştepe ilçesinde de koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Savaştepe'de ilk cuma namazı Fatih Çavuş Kapalı Pazar yerinde kılındı. Pazaryeri girişinde yoğun güvenlik önlemi alan Savaştepe Emniyeti, pazaryeri girişlerinde maske ve seccade kontrolü yaptı. Seccadelerini yanında germeyen vatandaşlar namazın kılınacağı pazar yerine alınmadı. Kapalı pazar yerinde kılınan cuma namazını Savaştepe İlçe Müftüsü İbrahim Şentürk kıldırdı. Katılımın oldukça yoğun olduğu cuma namazında, vatandaşlar maske takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namazını kıldı.

Namazın ardından cemaate seslenen ilçe müftüsü İbrahim Şentürk, Öğle ve ikindi namazları camilerde kılınabilecek. Vatandaşlarımız evlerinden abdestlerini alıp gelecek. Maskelerimizi takacağız. Seccadelerimizi getireceğiz. Namaz öncesi ve sonrası sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Vatandaşlar namazların sünnetlerini evlerinde kılacak. Ezan olduktan 20 dakika sonra camilerde namazların farzları kılınacak. Camilerde seccadelerin konulacağı yerler görevlilerimiz tarafından belirlendi. Cemaatimizin din görevlilerinin uyarı ve ikazlarına uymaları gerekiyor. diye konuştu.

Cuma namazının ardından Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ise, tüm İslam aleminin cumasını kutlayarak sözlerine şöyle devam etti İki buçuk aydır cuma namazlarına ara verilmişti. Allah'a şükürler olsun cuma namazımızı kıldık. Allah'ım cuma namazımızı ve dualarımızı kabul etsin. Bugün özel bir gün. İstanbul'un fethi. Bu vesileyle ecdadımızı da yad ediyorum.

Balıkesir'de 74 gün sonra cuma namazı kılındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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