BALIKESİR - Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde deprem (3)

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve hasar tespit edilmedi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve hasar tespit edilmedi.

İlçede 22.31'de kaydedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut ve Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerinden Ayvacık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bulut ve Bahçavan, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgi aldı.

Bahçavan, yaptığı açıklamada, depremin sadece Dursunbey'de değil Bursa, İstanbul, Balıkesir ve birçok yerde hissedildiğini söyledi.

Kaymakam Bulut ile hemen yola çıktıklarını aktaran Bahçavan, "Önce muhtarımızı aradık, bir hasar olmadığını öğrendik. Buraya geldik. AFAD, jandarma ve belediyemizin ekipleri de mahalleye ulaştı." dedi.

Bahçavan, ev ev dolaşıp detaylı incelemeleri de yapacakları belirterek "Çok şükür bir hasarımız yok. Biz de bu gece vatandaşlarımızla beraber geceyi burada geçireceğiz." ifadesini kullandı.