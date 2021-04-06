Balıkesir'de 2 kırsal mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kavacık ve Delice mahalleleri, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, barikat kurarak bazı istisnalar dışında mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ