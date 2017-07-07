Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Yazıcıoğulları'yla İmzaladı

/- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezon öncesi şampiyonluk hesapları yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da teknik danışmanlık görevine Türk voleybolunun önemli isimlerinden Reşat Yazıcıoğulları getirildi.



Uzun yıllar çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'na tarihinde ilk kez Avrupa finali oynatan Yazıcıoğulları Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Voleybol Şube Sorumlusu Mesut Eray ve Başantrenör Uğur Baysal'ın da katıldığı törende sözleşme imzaladı.



Başkan Hocaoğlu, Yazıcıoğulları'nın tecrübe, bilgi ve birikimi ile voleybolda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un geleceğine ışık tutacağını belirterek, böyle önemli bir ismi bünyelerine kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



37 yıldır profesyonel olarak voleybola hizmet veren 58 yaşındaki Yazıcıoğulları aralarında Fenerbahçe, Arçelik, Galatasaray, Güneş Sigorta, Beşiktaş'ın da yer aldığı pek çok kulübün yanı sıra milli takımın çeşitli kademelerinde görev yaptı.



- Balıkesir