Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde arıcılara destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde arıcılara destek

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından il genelindeki bin 215 arıcıya, 6 bin 45 teneke arı yemi dağıtıldı. Balıkesir merkez ile Havran, Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan dağıtım arıcıları sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay dağıtımı yapılan 2 bin adet arı kovanından sonra bu defada bahara girerken arıcılara yem desteğinde bulundu. Balıkesir merkez ile Havran, Burhaniye, Edremit ve Ayvalık ilçelerindeki bin 215 arıcıya toplam 6 bin 45 teneke arı yemi dağıtıldı. Havran'da belediye önünde yapılan dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ile Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı ve arıcılar katıldı. Arı yemlerini alan vatandaşlar teşekkür ederken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça'da arı kovanlarından sonra arı yemi dağıtımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Şubat'ta 2 bin 100 arı kovanı dağıtmıştık. Bu konuda Yücel başkanımızı sözüne istinaden, biz arıcılarımıza, arı yemi dağıtmaya karar verdik. Bin 215 yetiştiricimizden talep geldi. Tüm birlikteki arıcılarımızı, bir kişiyi dahi ayırmadan değerlendirdik. Bin 215 kişiye toplam 6 bin 45 adet arı yemi dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu arı yemi desteklemesini arıcılarımızın sezona daha güçlü koloni ile girmesi amacıyla yapıyoruz. Tüm arıcı kardeşlerimize yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Arıcı Recep Uçar, '5 teneke arı yemi aldım. Memnunuz. Allah razı olsun. 20 yıllık arıcıyım. Arıcılığı seviyorum' derken, Safiye Uçar ise, balı bu yıl ii fiyatla sattıklarını ve destekten mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı da, 'Arıcılar birliği olarak Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle geçen ay 2 bin 100 kovan dağıtımında bulunduk. Bugün de Balıkesir merkez, Havran, Burhaniye, Edremit ve Ayvalık gibi ilçelerimizde 6 bin teneke arı yemi dağıtıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Serkan Akça'ya arıcılarımıza yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem ekonomik, hem de bölgemiz adına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı