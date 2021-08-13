Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı 1. birleşimi Dursunbey'de yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı 1. birleşimi Dursunbey'de yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis salonu dışında her ay farklı İlçelerde toplanan Büyükşehir Meclisi Ağustos ayı 1. Birleşimini Dursunbey'de gerçekleştirdi.

M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen oturumda ilk olarak Dursunbey'i tanıtan film, meclis üyelerine izletildi. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın Belediyecilik çalışmaları ile ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından ise, parti gruplarının önergeleri okundu. Toplam 40 gündem maddesinin görüşülerek oylandığı meclis toplantısı sonrası ise UNESCO tarafından Somut olmayan kültürel miras listesine alınan Barana kültürü Meclis üyelerine tanıtıldı.

Meclis toplantısı sonrası ise Dursunbey Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İlçeye kazandırılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ziyaret edildi. Dursunbey Panayırını ziyaret eden Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri Akşam yemeğinin ardından İlçeden ayrıldı. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Dursunbey'de toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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