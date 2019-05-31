Balıkesir Barosu'ndan o hakime tepki

Kaynak: DHA

BALIKESİR Barosu dün İstanbul'da yaşanan hakimin, bir avukatın etek boyu kısa olduğu gerekçesiyle tutanak tutturması olayına tepki gösterdi. Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay, hakim Mehmet Yoylu'nun, Balıkesir'de görev yaptığı 2011 yılında bir avukatı dövdüğü için ceza aldığını söyledi.Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2'nci İş Mahkemesi'nde 2 gün önce görülen bir davanın duruşmasında hakim Mehmet Yoylu, avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu, avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu belirterek durumu tutanağa geçirdi. Hakim Mehmet Yoylu ayrıca eteğin fotoğrafının da çekilmesini istedi. Bunun üzerine avukat Tuğçe Çetin, fotoğraf çekilmesini kabul etmedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Hakim Mehmet Yoylu hakkında soruşturma başlatan Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.2011 YILINDA BALIKESİR'DE BAŞKA BİR AVUKATI DARP ETTİEtek boyunu kısa bulduğu gerekçesiyle tutanak tutturan ve ardından gündeme gelen Hakim Mehmet Yoylu'nun, 2011 yılı Ekim ayında da Balıkesir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda, avukat Muzaffer Zeybek'e yumruk atıp, hakaretlerde bulunduğu ve darp ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından avukat Muzaffer Zeybek'in dava açtığı hakim Mehmet Yoylu'nun bu olaydan para cezası aldığı ve hükmün açıklanmasının ertelendiği öğrenilirken, Muzaffer Zeybek'in ise 2 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı."KÜRSÜ CİDDİYETİNDEN BİHABERBalıkesir Barosu Başkanı Avukat Erol Kayabay, yaptığı yazılı açıklamayla, hakim Mehmet Yoylu'yu kınadı. Yoylu'yu Balıkesir'de görev yaptığı zamandan da tanıdıklarını söyleyen Kayabay, "İlimizde görev yaparken yakından tanıdığımız, davranışları nedeniyle HSYK'ya şikayet ettiğimiz ve kürsüde bulunmasının sakıncalı olduğunu bildirdiğimiz hakim Mehmet Yoylu ne yazık ki bugün Anadolu Adliyesi'nde kürsü ciddiyetinden bihaber, cübbenin ağırlığından bihaber davranışları ile kadın meslektaşımıza hakarette bulunmuştur. Davranışlarının hiçbir savunulur yanı olmayan şahsın yapılan şikayetlerle HSK tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının arkasında olduğumuzu ve konunun takipçisi olacağımızı tüm meslektaşlarımıza bildiririz. Hakim Mehmet Yoylu, Balıkesir'de görev yaptığı zamandan da tanıyoruz. 2011 yılı Ekim ayında, 2 ay önce vefat eden meslektaşımız avukat Muzaffer Zeybek'e yumruk atmış ve hakaretlerde bulunmuştu. Kendisi o davadan da para cezası almış ve hükmün açıklanması ertelenmişti" dedi.- Balıkesir