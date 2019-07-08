BALIKESİR Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı

Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda termometreler 35 dereceyi görürken, tatilciler soluğu denizde aldı. Sıcak havadan bunalan tatilciler ve ada halkı kendilerini denize atarken, Avşa Adası'nın serinletici denizinde yüzdü.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adaıs'nda vatandaşlar termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği şu günlerde serinlemek için soluğu denizde alıyor. Avşa Adası'nda tatilciler kumsallarda yoğunluk oluştururken, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması dolayısıyla konaklama tesisleri de yüzde 80 oranında doldu. Özellikle İstanbul, Bursa, Tekirdağ'dan ve Türkiye in çeşitli şehirlerinden tatile gelen turistler Marmaranın gözdesi Avşa Adası'nı tercih ediyor. Bu doluluktan memnun olan otel sahipleri adanın turizmin temmuzun ilk haftası başladığını ve bundan sonra kurban bayramına kadar bu dolulukla gideceğini belirtti.

Kaynak: DHA