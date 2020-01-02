: Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi

02.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:21

Balıkesir'in Edremit ilçesinde R.D. isimli kadın, kendisini aldatan eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Kıyafetleri yakarken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan, R.D., "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.

ALDATAN EŞİNİN KIYAFETLERİNİ ALIP BOŞ ARAZİYE ÇIKARDI

Olay, Edremit ilçesinde meydana geldi. Eve giden R.D. (32), iddiaya göre, eşi E.D.'yi (35) G.A. ile yatakta yakaladı. R.D, G.A.'ya saldırınca eşi araya girdi. Bu sırada R.D. eşi E.D. tarafından dövüldü. Sinirlenen R.D., eşinin kıyafetlerini alıp, boş araziye çıkardı.

ELBİSELERİ YAKARKEN SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Arkadaşını da yanına çağıran R.D., eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Bütün giysileri tek tek yakan R.D. o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. R.D, yayın sırasında "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.

Kaynak: DHA

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