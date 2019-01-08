Balıkesir AK Parti'nin Adayları Sosyal Medyada Açıklandı

AK Parti'nin Balıkesir ilçe belediye başkanlarının kim olacağına dair beklentiler sürerken, ilçe belediye başkan adaylarının listesi çeşitli haber sitelerinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, listenin doğru olup olmadığına dair bir yorumda bulunmazken, adayların Ankara üzerinden açıklanacağını söyledi.

Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Yücel Yılmaz'ın haricinde diğer ilçelerde kimin aday olacağı beklentisi sürerken, bugün sosyal medya hesaplarından yayınlanan liste akılları karıştırdı. Listeye göre Karesi'de Dinçer Orkan, Altıeylül'de Hasan Avcı, Dursunbey'de Ramazan Bahçevan, Kepsut'ta İsmail Cankul, Sındırgı'da Ekrem Yavaş, Bigadiç'te İsmail Avcu, Gönen'de Erdinç Odabaşı, Bandırma'da Alp Bostancı, Edremit'te Yunus Bozbey, İvrindi'de Yusuf Cengiz, Susurluk'ta Şükrü Gür, Marmara'da Süleyman Aksoy, Gömeç'te Kazım Aslan, Manyas'ta İbrahim Koman, Erdek'te Turan Gün, Burhaniye'de Necdet Uysal belediye başkan adayı olarak ilan edildi.

Öte yandan, İHA muhabirinin listeyi sorduğu Balıkesir AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, listenin doğruluğuna yönelik bir yorumda bulunmazken, resmi açıklamanın beklenmesi, yayınlanan listelere ise itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA