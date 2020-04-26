BALIKESİR 6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a, jandarmadan doğum günü pastası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BALIKESİR 6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a, jandarmadan doğum günü pastası - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Erdoğan, Jandarma, Güncel, Haber

BALIKESİR 6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a, jandarmadan doğum günü pastası

6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a, jandarmadan doğum günü pastasıBALIKESİR'de koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Aydın Erdoğan'ın doğum gününde pasta alamadığı oğlu Recep Tayyip Erdoğan'a (6), doğum günü pastasını jandarma ekipleri götürdü.

26.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:33
BALIKESİR 6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a, jandarmadan doğum günü pastası

6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a, jandarmadan doğum günü pastası

BALIKESİR'de koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Aydın Erdoğan'ın doğum gününde pasta alamadığı oğlu Recep Tayyip Erdoğan'a (6), doğum günü pastasını jandarma ekipleri götürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Bozen Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki adaşı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle babası Aydın Erdoğan'ın kendisine pasta alamaması üzerine, jandarmayı arayıp, pasta istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan için doğum günü pastası yaptırıp, evine götürdü. Minik Erdoğan, jandarma ekiplerinin getirdiği pastanın üzerindeki mumları üfleyerek doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Baba Aydın Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pasta almaya gidemeyince oğlunun çok üzüldüğünü belirterek, "Bu nedenle benim masa üstündeki telefonumu almış ve 156 jandarma ihbar hattını arayarak pasta istemiş. Sağ olsun jandarma ekipleri de oğlumun bu isteğini kırmayıp, yerine getirmişler. Oğlum jandarma ağabeyleri ile pasta keserek 6'ncı doğum gününü kutladı. Allah devletimizi, milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun? dedi.

BALIKESİR 6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a, jandarmadan doğum günü pastası

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Tarihi dayanışma sonrası Fahrettin Altun ile Leyla arasında duygulandıran mesajlaşma Haberler
Tarihi dayanışma sonrası Fahrettin Altun ile Leyla arasında duygulandıran mesajlaşma
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı' önerisine destek verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı" önerisine destek verdi
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Angela Merkel Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Harun Tan Demet Akalın Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla İsveç Bursa Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: BALIKESİR 6 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a, jandarmadan doğum günü pastası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 17:42:38. #1.14#
title