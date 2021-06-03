Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Keban'da incelemelerde bulundu
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Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Keban'da incelemelerde bulundu

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Keban'da incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Keban ilçesinde incelemelerde bulundu.

Atalay, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ve Daire Başkanı Mahir Kanyılmaz'ın yer aldığı heyet Keban Balık Üretim İşletmesinde incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, bölgedeki baraj ve göletlerin balıklandırılması kapsamında işletmede yapılan çalışmalarla ilgili heyete bilgi verdi.

Heyet, Keban ve Karakaya Barajlarında faaliyet gösteren kafes alabalık üretim tesislerini de gezdi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Keban'da incelemelerde bulundu
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Keban'da incelemelerde bulundu
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Keban'da incelemelerde bulundu
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Keban'da incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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