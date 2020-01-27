Balıkçılara avlanma eğitimi - ÇANAKKALE
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Balıkçılara avlanma eğitimi - ÇANAKKALE

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.

27.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:51
Balıkçılara avlanma eğitimi - ÇANAKKALE

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları doğru avlanma konusunda bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem ve 4 uzman, "Çalı Balıkçılık" isimli balıkçı gemisinde balık avına katıldı.

Gemideki balıkçılara gırgır gemisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ekipler, denize tekrar salınması gereken balıklar hakkında bilgi verdi.

Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen yıl balık avıyla ilgili yaptıkları denetimlerde 256 bin liralık idari para cezası kesildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Balıkçılara avlanma eğitimi - ÇANAKKALE
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