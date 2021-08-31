Balıkçılar 1 eylul'de 'vira bismillah' diyecek
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Balıkçılar 1 eylul'de 'vira bismillah' diyecek

Balıkçılar 1 eylul'de 'vira bismillah' diyecek
Bültenler - Haberler | Güncel

1 Eylül'de sona erecek av yasağından önce balığın merkezi Sarıyer'de balıkçıları ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Bol ve bereketli bir sezon olsun" dileklerini iletti.

Yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için saatleri sayan Sarıyerli balıkçılar, heyecanla "Vira bismillah" demeyi bekliyor. Yasağın başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yaz boyunca yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul ve Türkiye'nin önemli balık kenti Sarıyer'de hazırlıklarını tamamlayan balıkçıları Rumeli Feneri Mahallesi'nde ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, esnafa bol ve bereketli bir balık sezonu diledi.

NE EKERSEN ONU BİÇERSİN

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç her zaman olduğu gibi bu sezonda da balıkçıların yanında olduklarını söyledi. Genç konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sezon kazasız belasız geçsin bir kere en önemlisi bu. Bereket denizdeki balıkta. Önemli olan tüketiciye doğru bir şekilde ulaştırılması. Belediye başkanları olarak bizlerin görevi de bu. Sizler ne kadar mutlu oluyorsanız biz de o kadar mutlu oluyoruz. Geçen yıl birçok tekne Covid nedeniyle kıyıya çekildi. Umarım bu yıl böyle bir problem yaşamayız. Başta teknelerin dezenfekte edilmesi olmak üzere ne gerekiyorsa onu yapacağız. Benim sizlerden tek isteğim de şudur, denizleri kirletenleri bizlere bildirin. Çünkü böyle bir durumda denizde canlı olmaz. Bilim insanları şunu söylüyor. Balık için en güvenlisi derelere yumurtalarını bırakmasıdır. Biz de İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile bu derelerin temizliği ve korunması için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Ne ekersen onu biçersin demişler. Biz denizleri ne kadar korursak sonraki yıllar için daha çok ürün alacağımızı düşünüyorum. Yeni başkanımıza da görevinde başarılar diliyorum."

Balıkçılar 1 eylul'de 'vira bismillah' diyecek

Kaynak: Bültenler

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