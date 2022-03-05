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Balık yemi yüklü kamyon tamamen yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balık yemi yüklü kamyon tamamen yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki balık yemi yüklü kamyonda çıkan yangında, kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki balık yemi yüklü kamyonda çıkan yangında, kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Pınarcık Mahallesi sınırları içerisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 JY 603 plakalı balık yemi yüklü kamyonda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan alevlerin yükseldiğini fark eden kamyon sürücüsü kendini dışarı atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyon sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Balık yemi yüklü kamyon tamamen yandı

Balık yemi yüklü kamyon tamamen yandı

Balık yemi yüklü kamyon tamamen yandı

Balık yemi yüklü kamyon tamamen yandı

Balık yemi yüklü kamyon tamamen yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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