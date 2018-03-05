Balık Tutmak İçin Girdiği Gölette Kayıktan Düşerek Boğuldu

Edirne'de, avlanmak için merkeze bağlı Büyükdöllük köyündeki gölete giden Mehmet Kahriman, kayıktan düşerek hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Büyükdöllük köyü Gölbaba mevkisinde bulunan gölette meydana geldi. Balık avlamak için tek başına kayıkla göle açılan 63 yaşındaki Mehmet Kahriman, kayıktan düştü. Çevrede bulunan diğer avcılar, Kahriman'ın sesini duyduktan sonra jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Kahriman'ın cansız bedenine ulaştı.

Edirne Arasta Çarşısı'nda çay ocağı işleten Kahriman, köy camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Büyükdöllük köyü mezarlığına defnedildi.



Cenazeye, Kahriman'ın esnaf arkadaşları ve köy sakinleri katıldı.

Büyükdöllük köyü Muhtarı Ahmet Karanfil, Kahriman'ın avlanmayı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

" Göle balık tutmak için girdiği esnada kayıktan düşmüş. Yağmur sularından dolayı gölde su seviyesi de arttığı ve kayık da sürüklendiği için çıkamamış. Sesini duyan arkadaşlar hemen haber vermiş ekiplere. Ama çok su yutmuş. Kayığa alındığında hayatını kaybetmiş durumdaymış. Avcılık merakı vardı. Hobi olarak yapıyordu. Kolunda küçük bir engeli vardı. Sudan çıkmak için mücadele etmiş ama su derin olduğu için çıkamamış. Çok sevilen biriydi. İddia edildiği gibi gümenin batması gibi bir durum söz konusu değil. Gece olduğundan ulaşılması zor oldu. Yardım için gidene kadar maalesef boğulmuş."