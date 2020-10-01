Balık tutarken denize düşen kişi kayboldu
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Balık tutarken denize düşen kişi kayboldu

01.10.2020 00:13 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:16
Balık tutarken denize düşen kişi kayboldu

Zonguldak'ta, kayalıklardan denize düşen ve kaybolan amatör balıkçının bulunması için arama başlatıldı.

Zonguldak'ta, kayalıklardan denize düşen ve kaybolan amatör balıkçının bulunması için arama başlatıldı.

Fener mevkisinde kayalıklara arkadaşıyla balık tutmaya giden Ufuk Yakupoğlu, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten suya düştü.

Dalgalar ve havanın karanlık olması nedeniyle Yakupoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ufuk Yakupoğlu'nu bulmak için arama başlattı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı römork da denizden arama çalışmalarına katıldı.

Kayalık bölgede de polislerin yanı sıra 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de hazır bekletiliyor.

Bu arada olayı duyan ve bölgeye gelen Yakupoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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