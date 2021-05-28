BALIK TUTANLARI HEDEF ALAN MURAT ÖVÜÇ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
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BALIK TUTANLARI HEDEF ALAN MURAT ÖVÜÇ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün, bir internet platformunda balık tutanlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün, bir internet platformunda balık tutanlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, ilk kez hakim karşısına çıktı. Övüç, "Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır" dedi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkında zorla getirilme kararı bulunan sanık Murat Övüç ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım"

Savunması alınan Övüç, "Korona salgının olduğu dönemde insanlar sokağa çıkamıyordu. Bir haberde pek çok insanın balık tuttuğu görülüyordu. Ben de hissettiğim sosyal sorumluluk nedeniyle insanları uyarmak amaçlı söz konusu videoyu çekip, internete koydum. Buradaki amacım insanları uyarmaktı. Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır. Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım. Beraatimi talep ederim" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin amacının insanları uyarmak olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Duruşma, erteledi.

Duruşma çıkışs açıklamada bulunan Murat Övüç, "Halkın sağlığını hiçe sayarak, kanunları hiçe sayarak bunları nasıl yaparsınız diye video çektim. İfademizi verdik, bir sıkıntı yok. Her zaman halkın yanındayız. Ben insanlara varoş demişim, evet dedim. Neden dedim? Halkın sağlığını hiçe sayan insanlar için dedim" şeklinde konuştu.

İDDİANAME

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından F.M. adlı bir kişi, Murat Övüç hakkında savcılığa şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma sonunda

Övünç hakkında 'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

BALIK TUTANLARI HEDEF ALAN MURAT ÖVÜÇ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
BALIK TUTANLARI HEDEF ALAN MURAT ÖVÜÇ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
BALIK TUTANLARI HEDEF ALAN MURAT ÖVÜÇ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
BALIK TUTANLARI HEDEF ALAN MURAT ÖVÜÇ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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