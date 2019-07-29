Balığa çıkan gencin denizde kaybolması
Terme ilçesinde babası ile balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan genci arama çalışması devam ediyor.
Terme ilçesinde babası ile balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan genci arama çalışması devam ediyor.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı, Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından yaklaşık 2 kilometre açıkta deniz yüzeyinde Ali Korkmaz'ı (21) arama çalışmaları sürüyor.
Korkmaz, 26 Temmuz'da babası Fatih Korkmaz ile tekneyle Karadeniz'e balığa açılmış, teknede bir anda dengesini kaybederek suya düşen Korkmaz'ı babası uzun süre aramasına rağmen bulamamıştı.
Kaynak: AA
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