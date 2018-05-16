Boşanma Aşamasındaki Koca, Sokak Ortasında Baldızını Bacaklarından Vurdu
Samsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan öfkeli koca, sokak ortasında baldızını her iki bacağından vurarak yaraladı.
Samsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan koca, sokak ortasında baldızına silahlı saldırı düzenleyerek yaraladı.
EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN KOCA, BALDIZINI VURDU
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı ile Aydınlık Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Selim Y.(39), eşiyle boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a gelerek baldızı Öznur İ.'ye (39) sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyerek yaraladı.
SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI
Olay yerinden kaçmak isteyen silahlı şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu silahıyla ile birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.
BACAKLARINDAN YARALANAN KADIN TEDAVİ ALTINDA
Yaralı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının her iki bacağından yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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DÜNYANIN EN SAPLANTILI SORUNLU CANLISI ÜLKEMİZDE YAŞAYAN BİR KISIM ERKEKLER.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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bu nedir yahu kadinlarin erkeklerden cektigi karisi yetmiyomus gibi baldizini anasini babasinida vuruyolar aile boyu siddetCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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sırt yüklü tazminat ve nafaka almak için adama her türlü iftirayı atarsanız yalancı şahitlik yaparsanız adalette adalet değilse zaten sonucun bu olması kaçınılmazCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır