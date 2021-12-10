Balçovalı Engelli Çocuklar Doğal Yaşam Parkını gezdi - Haberler
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Balçovalı Engelli Çocuklar Doğal Yaşam Parkını gezdi

Balçovalı Engelli Çocuklar Doğal Yaşam Parkını gezdi
Bültenler - Haberler | Güncel

3 Aralık Engelli Bireyler yararına farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Balçovalı Engelli Çocuklar Sasalı Doğal Yaşam Parkına götürüldü. Yaşam parkını ilk kez gören çocukların heyecanları ve sevinçleri görülmeye değerdi.

Balçova Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında bir haftadır farklı etkinlikler düzenliyor. Düzenlenen faaliyet ve etkinliklerde Engelli bireylerin haklarını ve toplumsal etkinliklerinin artırılması ön planda tutuluyor. Bu etkinlikler çerçevesinde Balçovalı Engelli çocuklar ve aileleri dün İzmir Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal Yaşam Parkına götürüldü.

Otobüsler ve Engelli Nakil aracıyla Yaşam Parkına götürülen çocuklar ve aileleri daha önce televizyon ekranlarından izledikleri yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında yakından görme fırsatı yakaladı. Bu benzer etkinlikleri yıl boyunca yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Engelli bireylerin haklarını tam olarak alabilmeleri için toplumsal duyarlılık çok önemli. Bu duyarlılığın artması için de engelli vatandaşlarımızın hayatın içinde daha aktif olması gerekiyor dedi.

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