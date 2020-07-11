Balçova'da gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık
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Balçova'da gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Balçova'da gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık
11.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:17

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, gençler ve kadınlar ile ilgili yapılması planlanan yeni çalışmaları destekleyerek bu alanlarda pozitif ayrımcılığa devam edilmesini istedi.

Göreve gelişinden itibaren Balçova'da gösterdiği performans ile vatandaşların takdirini toplayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, seçimden bu yana yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini anlatmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yapımı devam eden Kültür Merkezi, Cemevi ve Olgun Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Fatma Çalkaya, seçimden sonra hizmete soktukları Semt Satış Merkezi, Semt Spor Merkezleri, Gülfem Benli Anaokulu, Balçova Teknoloji Atölyesi ve eğitim alanında yapılan yatırımlar hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na brifing verdi. Başkan Çalkaya, korona virüs salgını döneminde yaptıkları hizmetleri de anlatarak salgında kimseyi mağdur etmediklerini, ihtiyacı olan her vatandaşa desteğe koştuklarını ifade etti.

Çalışmaları dikkatle dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin çok başarılı olduklarını, son olarak pandemi sürecini de başarıyla yürüttüklerini ifade etti. Başkan Çalkaya'nın kadınlar ve gençler ile ilgili yeni yapacağı çalışmaları da dikkatle dinleyen Kılıçdaroğlu, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmaların çok önemli olduğunu ve bu projelere pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi. Balçovalı kadınların el emekleri ile yaptıkları hediyeleri Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ileten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, iki hafta sonra yapılacak kurultayda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na başarılar dileyerek Ankara'dan İzmir'e döndü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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