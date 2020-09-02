Balçık ve Pelitli'de tapu sevinci
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Balçık ve Pelitli'de tapu sevinci

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, imar uygulamaları kapsamında Balçık ve Pelitli mahallelerinde tescil işlemleri biten hak maliklerine tapularını teslim etti.

Balçık ve Pelitli'de tapu sevinci
02.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:54

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, imar uygulamaları kapsamında Balçık ve Pelitli mahallelerinde tescil işlemleri biten hak maliklerine tapularını teslim etti.

İmar uygulamaları kapsamında Balçık ve Pelitli mahallelerinde tescil işlemleri biten bölgelerin tapularını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, maliklerine teslim etti. Tapu teslim töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Değerli konuklar değerli hemşerilerimiz törenimize hoş geldiniz. Göreve geldiğiniz ilk günden itibaren bu konu üzerinde çalışmalarımızı hızla tamamlamayı hedefledik. Pandemi nedeniyle bu süre biraz uzadı. 2021 yılı ortalarında bu konuyu Gebze gündeminden çıkaracağız inşallah" dedi.

İmar çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükgöz, "Bugüne kadar birkaç bölge bitirildi. Bugünkü dağıtacağımız tapularla beraber yaklaşık bin 400 hektar yani 14 milyon metrekarelik bir alanda imar uygulaması çalışmasını tamamlamış oluyoruz. Yaklaşık 7 bin tapu malikinin sorunu çözülmüş oluyor. Bu çalışmaların akabinde, yol ve diğer belediyecilik çalışmalarımızı bu bölgelerde başlatacağız. Pandemi döneminde çalışma özverimizden taviz vermeden çalışma arkadaşlarımız sizlere hizmet ediyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada 350 hektarlık alanın tapusunu dağıtacağız. Tüm hak maliklerini pandemi nedeniyle törenimizde ağırlayamadık, sembolik bir tören düzenledik. Bugün 2 bin 500 vatandaşımızın daha tapu sorunu çözüldü. Sizlere törenimize katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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