Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı
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Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Haberler | Güncel

Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Erek Mahallesi'nde Halis Tonbaş'a ait inek, otladığı alanın yanında bulunan bataklık alana girdi. İnek, kısa sürede balçığa saplandı. Çaresizlik yaşayan hayvan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bataklıkta mahsur kalan ineğin kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. İlk olarak hayvanın çevresi açıldı. Hortumları birleştirip, halata dönüştüren itfaiye erleri ineği kepçeye bağladı. Kum ocağının kepçesi ile çekilen inek kurtarıldı. İneğini kurtaran besici itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı
Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı
Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı
Balçığa saplanan inek operasyonla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar

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