Balayından Dönen Fahriye ve Burak Çiftine THY'den İlginç Sürpriz
Balayından dönen Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftine uçakta üzerine fotoğraflarının işlendiği pasta ikram edildi.
Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Maldivler'de balayına çıktı.
FOTOĞRAFLARININ İŞLENDİĞİ PASTA İKRAM EDİLDİ
Dönüşte çiçeği burnunda çifti uçakta pasta sürprizi bekliyordu. THY uçağında Fahriye ve Burak'a üzerine fotoğraflarının işlendiği ve "Ömür boyu mutluluklar diliyoruz!" yazılı pasta ikram edildi. Sürpriz karşısında mest olan Fahriye, pastanın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
PAYLAŞMADAN EDEMEDİM
Yeni gelin paylaşımına şu notu ekledi:
Balayı sonrası dönüş uçağımızda bu tatlı sürprizle karşılaştık. Paylaşmadan edemedim... Türk Hava Yolları'na incelikleri ve güzel dilekleri icin teşekkür ederiz...