Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
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Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı

Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal - Haberler | Güncel

SİNOP'ta, 2 bin 300 yıllık Balatlar Yapı Topluluğu'nda süren kazılarda, mozaiklere ulaşıldı.

SİNOP'ta, 2 bin 300 yıllık Balatlar Yapı Topluluğu'nda süren kazılarda, mozaiklere ulaşıldı. Kazı alanının kuzeyinde yer alan Bizans dönemine ait mozaiklerin gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 12 yıl önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ve 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı. Daha önceki kazılarda 5'inci ve 6'ncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti'ndekilere benzer mozaikler de bulundu. Ekipler, bu sezonki kazı çalışmalarında yine farklı bir noktada yeni mozaikler buldu. Kazı alanının kuzeyindeki, Bizans dönemine ait mozaiklerin gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

'BULUNAN MOZAİKLERİ ŞU AN TEMİZLİYORUZ'Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten kazı başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, "Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin iş birliğinde kazı çalışmaları yapıyoruz. Ne yazık ki birkaç hafta önce Sinop'ta bir sel afeti yaşandı. Bu şiddetli yağışlar bizim kazı çalışmalarımızı da yaklaşık 15 gün etkiledi. Kazı alanının hemen her yerinde çalışıyoruz. Bazı alanlarda su biriktiği için çalışmaları, kazı alanının batı kısmına yönlendirdik. Geçen sene üzerinde çalıştığımız mozaikler vardı. O mozaiklerin kuzeyini açmaya başladık ve yeni mozaik panolar bulduk. İç taraftaki büyük 6'ncı yüzyıl kilisesinin apsis kısmını da temizledik, mermer döşemeler bulduk. Onların bir kısmı yerinden çıkarılmış ama izleri belirliydi. Kazı çok yavaş bir süreç, bulunan mozaikleri şu an temizliyoruz. Gelecek haftadan itibaren de restorasyonları başlayacak" dedi.'HRİSTİYAN DÜNYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Erken Bizans dönemine ait mozaiklerin altında mezarların olduğunu belirten Prof. Dr. Köroğlu, "Onlardan bir tanesini yakın zamanda kazdık ve bireyi altından çıkardık. Bu mozaikler aslında ölen bireylerin bir adağı olarak üstünü kaplamak amacıyla yapılmış. Kompozisyonlar ise birbirine çok benzer ve tekrar motiflerden oluşuyor. Şu an 10'uncu panoyu kazıyoruz. Bunların altında da mezar olduğuna bir işaret bu. Ayrıca mozaiklerde daha çok Hristiyan temaları içeren motifler var. Hristiyan dünyası da burayı çok yakından takip ediyor ve ziyaret alan bir bölge. Çalışmalar bittikten sonra burası güzel bir arkeolojik park olarak Sinop turizmine ve tarihine hizmet edecek" diye konuştu.


Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal

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