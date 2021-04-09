Balan Wonderworld inceleme
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Balan Wonderworld inceleme

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Balan Wonderworld inceleme

Balan Wonderworld oyunu içerisinde o kadar ilginç bir konu bulunmamaktadır. Oyunda bulunan iki ana karakter olan Leo ve Emma'nın bir tanesini seçerek oyuna başlıyorsunuz.

Balan Wonderworld oyunu, Sonic the Hedgehog tarafından çıkartılan ve diğer oyunlara kıysa farklı olan görsel stilleriyle dikkat çeken bir oyundur. Platform oyunu, Yuji Naka tarafından uzun yılların ardından başına geçilmesi sonucunda çıkarılmıştır. Balan Wonderland oyunu aynı zamanda yapımcının Square Enix tarafına kendini kanıtlaması için tek şansı olarak biliniyor.

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Balan Wonderworld oyunu içerisinde o kadar ilginç bir konu bulunmamaktadır. Oyunda bulunan iki ana karakter olan Leo ve Emma'nın bir tanesini seçerek oyuna başlıyorsunuz. Yaşadıkları kişisel sorunlar sonrasında kendilerini Balan'ın dünyasında bulan karakterler diğer insanlara yardım ediyor. Oyunun ana konsepti de Leo ve Emma'nın diğer insanlara yardım etmesi olarak söyleyebiliriz. Gelmiş olduğumuz Balan diyarı içerisinde 12 farklı kişinin dünyasına geçiş yapabiliyoruz. Bu kişilerin yaşadıkları problemleri öğreniyor ve problemler ile başa çıkmalarını sağlıyoruz. Problem yaşanan olaylarda yaşayan kişilerle kavga etmesi ve ardından garip bir şekilde hep beraber dans etme sahneleri de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kendi kalbinizin dengesini oturmaya da çalışmaktasınız.

Kaynak: Playerbros

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