Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu

Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bala ilçesinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

Bala'ya 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bala ilçesinin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

İçme suyu yatırımlarına öncelik veren ASKİ, son olarak Bala ilçesi merkezi ve uzak mahallelerinin su sorununu çözüme kavuşturdu. Göztepe Mahallesi'nde inşa edilen 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu 24 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla faaliyete geçirildi. İlk etapta Abazlı, Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri ve Ergin Yaylası su ile buluştu.

Yeni depo Bala Merkez ve 2 kola su sağlayacak

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, su sorununu çözecek 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun devreye alındığını açıkladı. İlk etapta Abazlı, Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri ve Ergin Yaylası'nda musluklardan su akmaya başladığını belirten Öztürk; Aydoğan, Aşıkoğlu, Koçyayla, Ahmetçayırı ve Afşar Mahallelerinin ise çok yakında suya kavuşacağını söyledi. Öztürk, deponun çıkış borusuna yapılacak bağlantı ile ilçe merkezinin yanı sıra uzak mahallelere su sağlayan 2 kola (8 mahalle ve Ergin Yaylası'nı kapsıyor) da su verileceğini ifade etti.

Bala merkezde bulunan 300 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun 2020 yılı nüfus verilerine göre yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı ilçenin su ihtiyacını karşılayamadığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bu nedenle ilçeye 3 bin metreküp su kapasiteli yeni bir depo yapılmasını kararlaştırdık. 2020 sonu itibarıyla Göztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda tamamlanan ve 1 milyon 597 bin liraya mal olan yeni depoyu 24 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla faaliyete geçirdik. Abazlı, Yeniköy, Yöreli ve Ergin Mahalleleri ile Ergin Yaylası'na su vermeye başladık. Aydoğan, Aşıkoğlu, Koçyayla, Ahmetçayırı ve Afşar Mahallelerine de maksimum bir ay içinde su verilecek. Bunun dışında Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden yeni depoya su aktararak, arıtma tesisinin kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalara da başlayacağız. İlçe halkı kuyulardan su alarak ihtiyacını karşılıyordu. Balalı vatandaşlarımız artık arıtılmış, sağlıklı suyu gönül rahatlığı ile içebilecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner