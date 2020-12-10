Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu
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Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu

10.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:37

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen zafer kutlamalarında, cephede Ermenistan'ı darmadağın eden Bayraktar TB-2 İHA'ları da yer aldı. Azerbaycanlı sunucu canlı yayında o anları "Araç üzerinde, düşmana korku salan, düşmanı sarsıcı, dağıtıcı, darbeler vuran, en son teknoloji SİHA Bayraktar TB-2 geliyor" ifadeleriyle aktardı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen zafer kutlamalarında, Ermenistan işgal kuvvetlerine cephede büyük korku yaşatan ve savaşın seyrini değiştiren Bayraktar TB-2 İHA'ları da tören alanında sergilendi. Askeri araç üzerinde alana getirilen Yerli ve Milli SİHA büyük alkış alırken törenin sunucusu TB-2'ye övgüler dizdi.

Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vurdu! 'Düşmana korku salan, sarsıcı SİHA'lar geliyor'

"DÜŞMANI DAĞITICI DARBELER VURAN SİHA'LAR GELİYOR"

Azerbaycanlı sunucu TB-2'yi anlatırken "Araç üzerinde, düşmana korku salan, düşmanı sarsıcı, dağıtıcı, darbeler vuran, en son teknoloji SİHA Bayraktar TB-2 geliyor" ifadelerini kullandı.

Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vurdu! 'Düşmana korku salan, sarsıcı SİHA'lar geliyor'

KARABAĞ SAVAŞININ ARDINDAN TÜRK İHA'LARINA TALEP ARTACAK

Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.

SİHA'LAR SAYESİNDE 1 MİLYAR DOLARLIK ERMENİ MÜHİMMATI İMHA EDİLMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söylemişti. Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını vermiş ve kesin bir sayı belirtmemişti.

Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu
Haber Yorumları (5)
HORASANLI DADAŞ: Maşallah ?? Sübhanallah
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GİRİLMEZ: bir de saman var bazı öküzler hala saman peşinde
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İSPİRLİDADAS: Dosta güven, düşmana korku salıyorlar. Şimdi düşmanlar düşünsün. Çok yakında yeni ve çok kuvvetli bir güç geliyor. . . . .
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