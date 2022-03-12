Bakü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinliği düzenlendi

Azerbaycan'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Azerbaycan Milli İncesanat Müzesinde düzenlenen "İstiklalin uzun hikayesi" etkinliğine, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunmasıyla başlayan programda Bakü YEE Müdürü Selçuk Karakılıç, İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığını ve kabul edildiğini anlattı.

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva da Azerbaycanlıların İstiklal Marşı'nı kendi marşları gibi kabullendiğini ve severek söylediğini belirtti.

Bakü Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Aydan Handan ise "Mehmet Akif Şiirinin Temel Özellikleri" konulu sunum yaptı.

Etkinlik, Uluslararası Muğam Merkezi sanatçılarının konseri ve "Mehmet Akif Ersoy Özel Koleksiyonu" sergisiyle sona erdi.