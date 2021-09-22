Baksı Müzesi'nde doğadaki heykellere ziyaretçi ilgisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baksı Müzesi'nde doğadaki heykellere ziyaretçi ilgisi

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Kültür Sanat
Baksı Müzesi'nde doğadaki heykellere ziyaretçi ilgisi

Bayburt'un Bayraktar köyünde Baksı Müzesi'ndeki "Kıraçta Heykel" sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Bayraktar köyünde Baksı Müzesi'ndeki "Kıraçta Heykel" sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu müzede ağustos ayında açılan sergi, izleyiciyi mekansal sınırların dışına çıkarıp doğayla buluşturuyor.

Sergide, Erdal Duman, Günnur Özsoy, Hüsamettin Koçan, İbrahim Koç, Kemal Tufan, Mike Berg, Nermin Er, Osman Dinç ve Yunus Tonkuş'un yapıtları yer alıyor.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, AA muhabirine, serginin Türkiye'de ve uluslararası ölçekte ses getirdiğini söyledi.

Müzenin doğanın ortasında bulunmasının büyük nimet olduğunu vurgulayan Koçan, "Onun için heykelleri kıraçta doğanın ortasına bırakıp doğaya bir selam dursun istedik. Çok da etkili oldu." dedi.

Koçan, Baksı Müzesi'nin belli bir formül uygulamadan insanların taleplerine cevap üretmeye çalıştığını ifade ederek, "Biz deneyerek bu coğrafyayı, bu kültürü, bu dünyayı izleyerek, bu dünyaya ve insanların taleplerine cevap üretmeye çalışıyoruz. O da özgünlüktür. Özgün olan kurumlar giderek bulunduğu yeri merkezileştirir." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Aslı Öymen ise müzeye ilk kez geldiğini, 2 gündür sergileri gezdiğini anlattı.

Doğa ve sanatla iç içe olmanın muhteşem bir duygu olduğunu dile getiren Öymen, şunları kaydetti:

"Büyük şehrin o karmaşasından, gürültüsünden gelip burada bu doğayla karşılaşmak inanılmaz bir şey. Bu tepe nasıl daha güzel bir şekilde değerlendirilebilirmiş bilmiyorum. Her köşesinde bir güzellik var. Burada doğadaki heykelleri görüyoruz. Güneşin batışıyla birlikte buraya geldik. Mutlak sessizlikle birlikte çok etkileyici. Büyük şehirden buraya gelip 2-3 gün kalmak adeta terapi gibi. Doğayla, sanatla iç içesiniz. Ayrıca müzedeki yöresel yemekleri tanıma fırsatı buldum. Muhteşem bir mutfağı var. Burada olmak büyük ayrıcalık."

Baksı Müzesi'nde doğadaki heykellere ziyaretçi ilgisi

Baksı Müzesi'nde doğadaki heykellere ziyaretçi ilgisi

Baksı Müzesi'nde doğadaki heykellere ziyaretçi ilgisi

Baksı Müzesi'nde doğadaki heykellere ziyaretçi ilgisi

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Sezai Temelli Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz Serenay Sarıkaya Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Mesut Özil Arda Turan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Baksı Müzesi'nde doğadaki heykellere ziyaretçi ilgisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:37:02. #1.17#