Baklava nasıl yenir? Diyabet ve çölyak hastaları baklava yiyebilir mi? Vegan baklava var mı? Baklavalı dondurma nasıl ortaya çıktı?

Ülkemizle özdeşleşmiş en önemli tatlardan olan baklava, Türk insanının kırmızı çizgisi gibi adeta. Diyeti bozduran, misafirliğe giderken alınması en güzel tatlılardan olan baklava hakkında "Baklava nasıl yenir?" sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Peki, Diyabet ve çölyak hastaları baklava yiyebilir mi? Vegan baklava var mı?

Baklava nasıl yenir? sorusu sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada bir anda gündeme gelen bu konu hakkında pek çok video çekildi. Peki, diyabet ve çölyak hastaları baklava yiyebilir mi? Vegan baklava var mı? Baklavalı dondurma nasıl ortaya çıktı?

EN ÇOK TÜKETİLEN BAKLAVA HANGİSİ?

Baklava türleri arasında en çok tercih edilen fıstıklı baklavadır. İkinci sırada ise cevizli baklava gelmekte. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Üniversitelerle birlikte yapılan çalışmaların ardından diyabeti olan kişilerin de tüketebileceği için baklava üretildi. Vegan kişilere özel hiçbir hayvansal içerik bulunmayan vegan baklava ve bunun yanı sıra çölyak hastalarına özel glutensiz baklava da üretilen ve çok sık tüketilen türler arasında.

BAKLAVA NASIL YENİR?

Baklavanın iyisi ilk başta görüntüdedir. Altın renginde olan baklava her zaman çok daha iyi yapılmıştır denebilir. İkinci olarak ise çatalı batırdığınızda gelen ses önemlidir. Çatalı batırdığınız baklavayı, ters çevirip yersek hamurla beraber iç malzemenin tadı ve tereyağının tadı da gelmekte.

Baklavayı ters çevirerek alt kısımda biriken şerbetin, üst kısma da geçmesini sağlayabilirsiniz. Böylece tat dengesi kolaylıkla sağlanabilir.

BAKLAVALI DONDURMA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dondurmanın içerisine baklavanın karıştırılmasıyla ortaya çıkan baklavalı dondurmanın yanı sıra, yaz baklavası da geliştirilmektedir. Bunun içerisinde vişne, badem ve kaymak bulunmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.