Bakkalın 2 bin 500 TL'lik veresiye defterini satın alarak ortadan kayboldular
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Bakkalın 2 bin 500 TL'lik veresiye defterini satın alarak ortadan kayboldular

19.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:01

Bakkalın 2 bin 500 TL'lik veresiye defterini satın alarak ortadan kayboldular İki hayırsever bakkal defterini satın aldı Kayseri'de iki hayırsever mahalle bakkalının 2 bin 500 TL borç bulunan defterini satı alarak ortadan kayboldu.

Bakkalın 2 bin 500 TL'lik veresiye defterini satın alarak ortadan kayboldular

İki hayırsever bakkal defterini satın aldı

KAYSERİ - Kayseri'de iki hayırsever mahalle bakkalının 2 bin 500 TL borç bulunan defterini satı alarak ortadan kayboldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Bulut Gıda'ya gelen iki hayırsever, Yasin Bulut'a bakkalın borç defterini görmek istediklerini ve satın almak istediklerini söyledi. Hayırseverler bakkal defterindeki toplam 2 bin 500 TL tutarındaki borcu ödeyerek defteri satın aldı ve ortadan kayboldu.

Bakkal Yasin Bulut, "Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 17 yıldır bakkalım. Akşam saat 17.00 gibi iki hayırsever geldi ve bakkalın defterini görmek istediklerini söylediler. Beraber oturduk ve defterdeki borçları hesapladık. Yaklaşık 2 bin 500 TL tuttu ve defterin parasını verdiler. Defteri de bir poşete koyarak aldılar sonra da arabaya binerek gittiler. Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.

Hayırseverlerin bakkal defterini satın almasının ardından Yasin Bulut, müşterilerin görebileceği bir yere, 'Müşterilerimizin 17.11.2020 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları ödenmiştir. Kimsenin borcu yoktur' yazısını astı.

Bakkalın 2 bin 500 TL'lik veresiye defterini satın alarak ortadan kayboldular
Bakkalın 2 bin 500 TL'lik veresiye defterini satın alarak ortadan kayboldular
Bakkalın 2 bin 500 TL'lik veresiye defterini satın alarak ortadan kayboldular
Bakkalın 2 bin 500 TL'lik veresiye defterini satın alarak ortadan kayboldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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