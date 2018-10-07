Bakkal Dükkanındaki Dolap ve Terazinin 70 Yıldır Çalıştığını İddia Etti

SAMSUN'da, bakkal işleten Mustafa Baş (60), işyerindeki buzdolabı ve terazinin 70 yıldır çalıştığını öne sürdü.

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi, Necip Bey Caddesi'nde babasından kalan bakkalı dükkanını uzun yıllardır işleten Mustafa Baş (60), kentin aynı zamanda en eski işletmesinin de sahibi. Tek başına işlettiği bakkalda, 10 yaşındayken babasıyla beraber çalışmaya başladığını anlatan Baş, buradaki terazi ve buzdolabının 70 yıldır çalıştığını söyledi.

İşlettikleri bakkalın bulunduğu binanın 1940'lı yılların başında postane olarak hizmet verdiğini belirten Baş, "Bakkalımızı bundan 4 sene öncesine kadar babamla beraber işletiyorduk. Babam 2014 yılında vefat etti. Kısacası, baba mirasımı devam ettiriyorum, ama zor oluyor. Bakkallık mesleği bitmek üzere. Eskisi kadar kazanamıyoruz. Günü kurtaramıyoruz, kurtarırsak da şükrediyoruz" diye konuştu.

Dükkanında bulunan tarihi dolap ve terazinin hala hizmet verdiğini kaydeden Mustafa Baş, "Rahmetli bir amcamız vardı, o bu dolabın Samsun'a ilk gelen 5- 6 dolaptan biri olduğunu söylerdi. Biz bakkalı devralmadan önce de varmış. Halen çalışıyor ve yaklaşık 70 senelik. Terazi de aynı şekilde bakkalı devraldığımızda vardı, o da halen çalışıyor" dedi.

TARİHİ BİNA KORUMA ALTINDA

Bu arada, bakkal dükkanının bulunduğu tarihi bina da Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla, koruma altında tutuluyor.

- Samsun