Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı
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Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı

Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakırköy'de özel bir okulun duvarından 50 kilogram bal çıkarıldı.

Bakırköy'de özel bir okulun duvarından 50 kilogram bal çıkarıldı. Arıların oğul verdiği duvardan bal, özel kıyafetli arıcılar ve itfaiye ekipleri tarafından alındı. 

Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun görevlileri, okul içinde ve bahçesinde çok sayıda arı olmasından şüphelenip, profesyonel arıcılardan yardım istedi. Okula gelen arıcılar, arıların en üst kattaki duvara oğul verdiğini belirledi. Bunun üzerine özel kıyafetlerini giyerek, kovanlara ulaşmak istedi. Başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri,  arıcıları merdiven aracıyla kovaların bulunduğu yere ulaştırdı. Arıcılar, çekiç ve keski yardımıyla duvarı kırarak arıların bulunduğu yere körük dumanı sıkıp, kraliçe arıya ulaştı. Kraliçe arı ve yavru arılar, ayrı ayrı kovanlara koyup muhafaza altına alan arıcılar, okul duvarından petekleriyle birlikte yaklaşık 50 kilogram bal çıkardı. bal, okul görevlilerine teslim edildi. 

"50 KİLO BAL ÇIKTI" 

Arıcı Cem Ersever, "Okul yönetimi haber verdi. Arı varmış bahçede. Öğrencilere zarar vermemesi için alınmasını talep etti. Biz de gelerek, aşağıya indirdik. Rahat 50 kilo üzerinde bal çıkarttık. Kraliçe arı ve yavru arıları peteklere aldık. Onları şimdi 5 kilometre uzakta bir lokasyona yerleştireceğiz" dedi. 


- İstanbul
Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı
Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı
Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı
Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı
Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı
Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı
Bakırköy'de okul duvarından 50 kilo bal çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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