BAKIRKÖY'DE KISITLAMAYA RAĞMEN PARKLAR DOLDU TAŞTI

BAKIRKÖY'de kısıtlamaya rağmen güneşli havayı fırsat bilen anne ve babalar, çocuklarıyla beraber soluğu parklarda aldı.

BAKIRKÖY'de kısıtlamaya rağmen güneşli havayı fırsat bilen anne ve babalar, çocuklarıyla beraber soluğu parklarda aldı. Bazı ebeveynler çocuklarının evde çok bunaldığını ve hafta içi fırsat bulamadıklarını belirtirken, bazıları ise Ne yapalım çocuklar bunaldı, markete çıktık artık dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbullular güneşli havayı fırsat bilerek kendilerini sahillere ve parklara attı. Anne ve babalar çocuklarıyla vakit geçirmek için Bakırköy Parkı'na gitti. Bazı anne ve babalar, hafta içi çalıştıkları için çocuklarıyla vakit geçiremediğini söylerken, bazı anne babalar ise havalar ısındıkça çocukları evde tutmanın daha da zorlaştığını ifade etti. Torunlarını getiren bazı vatandaşlar ise, Yasaklardan biz bunaldık, çocuklar ne yapsın artık mecbur çıkardık dedi. Çoğu vatandaş ise yakın civarda oturduğunu belirterek, kısa süre içinde evlerine döneceklerini söyledi.

ÇOK BUNALDIK. BİZ BUNALDIK ÇOCUKLAR NE YAPSIN

Torununu parka getiren Emine Uğurlu, Çok bunaldık. Biz bunaldık çocuklar ne yapsın. Hastalık var, ne yapacağımızı şaşırdık. Allah yardımcımız olsun. Çok kötü bir dönem atlatıyoruz. Kısıtlama günündeyiz ama ne zaman açılacak o da belli değil. Açılmayı istiyoruz ama hiç açılacağa benzemiyor. Vakalar arttı. Evde durulmuyor artık. Bunaldık. Bir seneyi geçti. Ev yakın olduğu için geldik. 'Gidelim' diye tutturdu. Mecbur geldik dedi. Başka bir vatandaş ise, Hafta içi çalışıyoruz. Eve geliyoruz sonra kısıtlama geliyor, dışarı çıkmamız mümkün değil. Evet bugün de kısıtlama var. markete çıktık şeklinde konuştu.

ÇOCUK DURMUYOR TABİ NE YAPACAK BU HAVADA EVDE

Oğluyla birlikte parka gelen Murat Sarı, Çocuk durmuyor, tabi ne yapacak bu havada evde. Bahçesi olmayan insan ne yapacak mecbur getirecek. Evimiz de yakın. Çok uzak mesafeler gelip insanlarla haşır neşir olacak durumda çıkmıyoruz dışarı. Sabah boş saatlerde geldik. Şimdi şimdi doldu. Yasak nereye kadar yasak Ne yapacak bu insanlar. Cumartesi serbest, pazar yasak diye konuştu. Kızlarıyla birlikte parka gelen Murat Metin ise, Biz pazar günleri evdeyiz. Hafta içi çocukları çıkaramadığımızdan dolayı bir saat de olsa güneşten faydalansınlar diye çıkardık. Durulmuyor evde. Durduramıyoruz çocukları. Mecburiyetten geldik dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı