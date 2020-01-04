: Bakırköy'de doktora saldıran şahıs yakalandı

04.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:07

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz bir şekilde muayene olmak isteyip doktora saldıran zanlı yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Polikliniğinde görevli asistan doktora saldıran şüpheli yakalandı. İddialara göre randevusuz şekilde muayene olmak isteyen şahıs, randevulu hastanın çok olduğu ve öğleden sonra oluşabilecek bir boşlukta muayene olabileceği bilgisi üzerine doktora saldırmıştı. Olayın ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı anı kameralara yansıyan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yapılan tahkikat sonucu evinde bulunmayan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışmalarını sürdürürken şüpheli şahıs gece saatlerinde karakola giderek teslim oldu.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şahıs sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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