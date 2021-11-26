Bakırköy'de aydınlatma direğini deviren otomobil yan yoldaki otomobile çarptı: 5 yaralı

ANKARA (DHA) - BAKIRKÖY'de D100 Karayolu'nda otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğini devirdi ardından yan yola fırlayarak başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir AVM'nin bahçesine savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çürük, 06 KA 3415 plakalı otomobili ile Yenibosna mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da yan yola savrularak Tolga Sivrikaya yönetimindeki 54 ABY 024 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tolga Sivrikaya'nın kullandığı otomobil savrularak yol kenarındaki otobüs durağı ile bir AVM'nin otoparkındaki yeşillik alana savruldu.