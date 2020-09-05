BAKIRKÖY'DE 35 YAŞINDAKİ KADIN OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
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BAKIRKÖY'DE 35 YAŞINDAKİ KADIN OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Bakırköy'de bir otelde tek başına kalan bir kadın öğlen saatlerinde odasında ölü bulundu.

05.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:42

Bakırköy'de bir otelde tek başına kalan bir kadın öğlen saatlerinde odasında ölü bulundu.

Olay öğlen saatlerinde Bakırköy Kennedy Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Dün gece saat 23.30'da otele giriş yapan 35 yaşındaki Fatma Dürdane Yılmaz tek başına bir oda kiraladı. Otel görevlisi bugün öğlen saatlerinde temizlik için Yılmaz'ın kaldığı odanın kapısını uzun süre çaldı. Odadan herhangi bir ses duyamayan temizlik görevlisi durumu otel yetkililerine haber verdi. Otel odasına giren yetkililer hareketsiz haldeki Yılmaz ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de otel odasında inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan cenaze arabası ile Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

BAKIRKÖY'DE 35 YAŞINDAKİ KADIN OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: DHA

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