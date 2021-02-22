BAKIRKÖY D-100 YAN YOLDA İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESİP TEHDİTLER YAĞDIRDILAR

BAKIRKÖY'de İETT otobüsünün önünü otomobille kesen 2 kişi kameralara yansıdı. Otobüs şoförünün kendilerini cep telefonuyla kaydettiğini gören 2 kişi, otomobilin plakasını söktü ardından küfürler yağdırıp uzaklaştı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 yan yolda yaşadı. İddiaya göre, Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı. Uzun bir süre yolda korna çalarak İETT şoförünü taciz eden kişi ardından otobüsün önünü kesti. İETT şoförü Murat Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak bu magandaların görüntülerini çekmeye başladı. Bunu gören magandalar önce otomobilin plakasını yerinden söktü ardından şoförüne kapıları açmasını istedi. İETT şoförü içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi. Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı küfürler yağdırıp uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü:

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı