Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 32. gününde

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesi önünde çadır kurarak 32 gündür grevlerini sürdüren Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şube üyelerine destek vermek için sendikalılar farklı illerden gelmeye devam ediyor.

Çok sayıda sendikalı, belediye binasının önünde bir süre bekledikten sonra Bakırköy Özgürlük Meydanı'na geldi.

"Bakırköy işçisi yalnız değildir" yazılı pankart taşıyan katılımcılar, "Davamız ekmek davasıdır", "Zafer direnen emekçinin olacak" şeklinde slogan attı.

Greve, önceki günlerde farklı illerden sendika üyeleri katılmıştı. Bugün ise işçilere destek vermek amacıyla Ankara, Samsun, Giresun, Ordu, Çorum ve Tokat'tan çok sayıda sendikalı, grevin yapıldığı alana geldi.

Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.

Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticisi Bayram Özkan, sendika üyelerinin farklı illerden greve gelmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kadın eylemcilere ayrıca teşekkür eden Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini belirterek, işçilerin 32 gündür burada mücadele verdiğini, istediklerinin sadece iş güvencesi olduğunu ancak seslerini bir türlü belediye başkanına duyuramadıklarını söyledi.

Özkan, "Biz Sayın Belediye Başkanından sadece alın terimizin hakkını istiyoruz. Belediye çalışanları olmazsa yaşam olmaz" dedi.

Bu arada grev nedeniyle polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet