Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
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Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı

Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bakımı tamamlanıp, test sürüşüne çıkarılan otobüs freninin boşalması sonucu 7 araca çarparak durdu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bakımı tamamlanıp, test sürüşüne çıkarılan otobüs freninin boşalması sonucu 7 araca çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi taşımacılığında kullanılan 59 EG 866 plakalı otomobüs, arıza yapınca yetkili servise bırakıldı. Araçta yapılan bakım ve tamir sonrasında servis ustası Fuat T., otobüsü denemek için test sürüşüne çıktı. Sürücü bir süre sonra otobüsün frenlerinin boşaldığını fark edince, aracın kornasını çalarak çevredekileri uyarmaya çalıştı. Yokuş aşağı hızlanan otobüs yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarptıktan sonra bir TIR dorsesine vurarak durdu.Kazada otobüs sürücüsü Fuat T., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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