Bakım merkezindeki işkence iddiasıyla ilgili davaya devam edildi
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Bakım merkezindeki işkence iddiasıyla ilgili davaya devam edildi

20.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:23
Bakım merkezindeki işkence iddiasıyla ilgili davaya devam edildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 2014 yılında özel bakım merkezinde yatılı kalan engelli hastalara kötü muamele yapıldığı ve şiddet uygulandığı iddiasıyla 2019 yılında başlayan davada 12 kişinin tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 2014 yılında özel bakım merkezinde yatılı kalan engelli hastalara kötü muamele yapıldığı ve şiddet uygulandığı iddiasıyla 2019 yılında başlayan davada 12 kişinin tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 yılında yatılı bakım merkezinde engellilere yönelik şiddet ve taciz görüntülerinin ortaya çıkması üzerine başlattığı soruşturmada, bakım merkezinde kalan 1'i kadın, 5 engelliye şiddet uygulandığını tespit etti. Soruşturmanın ardından S.D. ve çalışanlarından oluşan 12 kişi hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, bakım merkezinde yatan engelli hastalar K.Y., S.Ş., E.K., C.E. ve M.B.'ye değişik tarihlerde darp ve şiddet uygulandığı iddiasıyla şüpheliler bakım merkezi sahibi S.D., çalışanlar B.Ç., D.D., H.Y., H.K., H.Y., M.K., N.Ş., R.G., S.H., T.M. ve Y.Y. hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca D.D.'nin görüntüler karşılığında bakım merkezi sahibi S.D.'den para istediği iddiasıyla 'şantaj' suçundan cezalandırılması talep edildi. S.D. ifadesinde, işten çıkardığı D.D.'nin kendisinden intikam almak için çalışanlara şiddet görüntüleri çektirdiğini ve görüntüler karşılığında kendisinden para istendiği iddia etti. İddianameye delil olarak giren görüntülerde ise çalışanların engelli hastalara şiir ve şarkı söyletmesi, darbederek şiddet uygulaması yer aldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne Temmuz 2019'da görülmeye başlayan duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili müzakere yazısı için ertelendi. 


Bakım merkezindeki işkence iddiasıyla ilgili davaya devam edildi
Bakım merkezindeki işkence iddiasıyla ilgili davaya devam edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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