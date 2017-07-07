Bakanlıktan Dünya Şampiyonuna Otomobil

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan PTT sporcusu Zeliha Ağrıs'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından cip hediye edildi.



Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Rus rakibini yenerek altın madalya kazanan PTT sporcusu Zeliha Ağrıs, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Ağrıs'a, Bakanlık tarafından cip ve akıllı telefon hediye edildi. Otomobilin anahtarını milli sporcuya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan takdim ederken, sporcunun antrenörü Ali Sarı'ya da yine Bakanlık tarafından 20 bin lira para ödülü takdim edildi.



Bakanlığın spor salonunda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Bakan Ahmet Arslan, Zeliha Ağrıs ve ailesini tebrik ederek, "Kızımız sadece Güney Kore'de Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı dinlettirmekle yetinmiyor; hemen ayağının tozu ile gelip Antalya'da şehit ailelerini ziyaret ederek üzerine düşeni yapıyor. Ben kızımızı bu anlamda tekrar tebrik ediyorum" dedi.



Başarının topyekun bir ekip anlayışıyla yapıldığı zaman kaçınılmaz olduğunu ifade eden Arslan, "Tabii ülkenin kalkınması, imar edilmesi öneli bu konuda biz 240 bin kişilik ulaştırma ailesi olarak, ulaştırmanın her alanında gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İstiyoruz ki, ülkemiz erişilebilir, ulaşılabilir olsun. Trakya'dan Kars'a, Trabzon'dan Mersin'e ülkemizin her yerinin kalkınması adına amacımız ülkemizin bulunduğu konumdan yararlanması. Bize bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadın ruhunun şad olabilmesi adına kalkınmaya destek vermek ülkeyi geliştirmek" diye konuştu.



"Çok mutluyum"



Ödül töreninin ardından milli sporcu Zeliha Ağrıs, Bakanlık bahçesinde hediye edilen cipe binerek basın mensuplarına poz verdi. Ağrıs, "19 yaşında dünya şampiyonu oldum. Ülkeme ve PTT Spor'a bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Hedefim aynı başarıyı 2019'da tekrarlayıp, 2020'de olimpiyatlara katılarak ülkeme altın madalya getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA