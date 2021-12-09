Bakanlıktan 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi - Haberler
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Bakanlıktan 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi

Bakanlıktan 6 maddelik MHRS genelgesi!
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) hasta memnuniyeti öncelenerek etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik 6 maddelik bir genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede, vatandaşları isyan ettiren 5 dakikada bir muayene yapıldığı yönündeki iddialara neden olan uygulamalardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. Bakan Fahrettin Koca imzasıyla 81 ildeki sağlık müdürlüğüne gönderilen genelgede Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin etkin bir şekilde kullanılması istendi.

SÜREÇ KAMU HASTANELERİ BAŞKANIYLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLECEK

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden il sağlık müdürünün sorumlu olduğu belirtilen genelgede sürecin kamu hastaneleri başkanı ile birlikte yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Sağlık tesislerinde MHRS uygulamalarının planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden, hekim çalışma cetvellerinin sisteme girilmesinin sağlanması, takip edilmesi, çalışma cetvellerinin izin ve görevlendirmeler dikkate alınarak düzenlenmesinden, randevulu hastaların randevu saatinde muayene olabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınması, hastaların sağlık tesisinden ayrılmadan önce uygun görülen ilk muayene ve kontrol randevularının verilmesine ilişkin süreçlerin planlanmasından başhekimler sorumludur."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 6 MADDELİK GENELGE

Hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

1) Sağlık tesislerinde aktif görev yapmakta olan hekimlerin aylık çalışma programları nitelikli bir şekilde planlanmalıdır.

2) Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde az zamanda çok hasta bakılarak değil yaygın poliklinik hizmeti planlanarak randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalıdır.

3) Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır. Kamuoyunda gündem olduğu gibi 5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır.

4) MHRS'ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalıdır.

5) İhtiyaç duyulması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmalıdır.

6) Bakanlığımız SİNA ekranlarından MHRS verileri İl Sağlık Müdürlükleri ve başhekimliklerce takip edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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